Voortvluchtige moordverdachte Youssef Ben Hamou (26) opgepakt in Anderlecht

In het Belgische Anderlecht is donderdagavond de 26-jarige Amsterdamse crimineel Youssef Ben Hamou aangehouden. Ben Hamou stond op de Nationale Opsporingslijst voor zijn rol bij een dodelijke schietpartij in Almere op 21 december 2019, waarbij Ray Tensaini (35) om het leven kwam. Die werd doodgeschoten na een ripdeal van een partij cocaïne. Ben Hamou werd begin 2021 bij verstek tot 14 jaar cel veroordeeld.

Overlevering

De politie meldt dat het de verblijfplaats van de voortvluchtige Ben Hamou dankzij nieuwe informatie wist te achterhalen. Hij werd donderdagavond door een Belgisch arrestatieteam (het FAST-team) opgepakt. Hij verzette zich bij zijn arrestatie hevig maar kon snel worden overmeesterd. Nederland heeft aan België om overlevering van de vechtsporter gevraagd.

Schoten in woning

Op zaterdag 21 december 2019 kreeg de politie rond 16.00 een melding dat er schoten waren gehoord in een woning aan het Stadhuisplein in Almere. Ter plaatse troffen agenten de zwaargewonde Ray Tensaini uit Utrecht aan. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Verdachte Younes el M. (21) kon al snel worden aangehouden. De tweede verdachte Youssef Ben Hamou bleef bijna anderhalf jaar voortvluchtig. Toch kwam de zaak al wel voor de rechter. In februari 2021 werden beide verdachten bij verstek veroordeeld tot 14 jaar cel vanwege ‘gekwalificeerde doodslag’. Het hoger beroep in die zaak loopt nog.

Ripdeal

Volgens de rechtbank beraamden de twee verdachten van tevoren de ripdeal om een partij cocaïne. De halfbroer van Tensaini verklaarde na de schietpartij aan de politie dat zijn broertje ‘een deal had met een paar Marokkaanse jongens’, dat ‘die jongens op zijn broertje en hem geschoten hebben’ en ‘dat zijn broertje nu dood op de grond ligt.’

Roofmoord

Ben Hamou werd ook gezocht voor het voorbereiden van een roofmoord op drugshandelaar Hensley B. in 2017. Deze Almeerse beroepscrimineel werd eerder tot negen jaar cel veroordeeld voor de smokkel van 4.050 kilo cocaïne in 2003 die in de haven van Vlissingen werd onderschept.

De politie loofde eerder een beloning van 10.000 euro uit voor de verblijfplaats van de donderdag opgepakte Marokkaanse Amsterdammer. In tv-programma Opsporing Verzocht werd meerdere keren aandacht aan de zaak besteed.