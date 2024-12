15 december 2024

Voortvluchtige Nederlander (43) opgepakt in Spanje, verdacht van grootschalige cokehandel

De Spaanse Nationale Politie heeft in de vissersplaats Moraira in Alicante een 43-jarige Nederlander gearresteerd, tegen wie sinds april vorig jaar een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd. De man wordt in Nederland gezocht voor grootschalige cocaïnehandel en deelname aan een criminele organisatie, melden Spaanse media.