Voortvluchtige Nederlander (70) opgepakt in Spanje, veroordeeld voor drugshandel en witwassen

De Nederlandse autoriteiten hadden een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd, omdat het vermoeden bestond dat de Nederlander zich ophield in de provincie Alicante. Spaanse rechercheurs kwamen hem al snel op het spoor in de plaats Altea waar hij werd opgepakt.

2004-2010

De man was in Nederland tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele organisatie, wapenbezit, drugshandel en witwassen. Tussen 2004 en 2010 was hij de leider van een groep die zich toelegde op de levering, verkoop en transport van drugs, en het witwassen van geld.



De man zit vast in Spanje in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.