20 januari 2026

Voortvluchtige Nederlander in Colombia aangehouden voor mensenhandel (VIDEO)

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn een Nederlandse man en een Colombiaanse vrouw gearresteerd die internationaal werden gezocht wegens mensenhandel en seksuele uitbuiting. De arrestatie was het gevolg van een red notice van Interpol op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Volgens Colombiaanse media gaat het om Jacob B. en de Colombiaanse Laura C. C.. Nederland ziet hen als leiders van een internationale criminele organisatie die zich zou hebben toegelegd op het ronselen en uitbuiten van vrouwen.