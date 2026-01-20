 Meteen naar de content
20 januari 2026

Voortvluchtige Nederlander in Colombia aangehouden voor mensenhandel (VIDEO)

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá zijn een Nederlandse man en een Colombiaanse vrouw gearresteerd die internationaal werden gezocht wegens mensenhandel en seksuele uitbuiting. De arrestatie was het gevolg van een red notice van Interpol op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Volgens Colombiaanse media gaat het om Jacob B. en de Colombiaanse Laura C. C.. Nederland ziet hen als leiders van een internationale criminele organisatie die zich zou hebben toegelegd op het ronselen en uitbuiten van vrouwen.

Laatste Nieuws

Colombiaanse vrouwen

De Colombiaanse justitie stelt dat de twee fungeerden als centrale schakels binnen een netwerk dat opereerde tussen Colombia en meerdere Europese landen. De criminele organisatie was volgens de verdenking verantwoordelijk voor het werven, vervoeren en exploiteren van Colombiaanse vrouwen in Europa, met Nederland als belangrijkste bestemming.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.