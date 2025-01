13 januari 2025

Voortvluchtige Pool bij Venlo opgepakt die nog ruim 19 jaar celstraf moet uitzitten

Een voortvluchtige Poolse man (35) is vrijdagavond op de A67 bij Venlo aangehouden. Bij controle bleek dat de man in Polen nog ruim vier jaar cel en twee maanden moet uitzitten en in België vijftien jaar cel. Hij werd in beide landen veroordeeld wegens drugsdelicten.