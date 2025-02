Voortvluchtige Steenbergenaar krijgt elf jaar voor grootschalige drugshandel

Voortvluchtig Den H., de hoofdverdachte in de “Pamukkale-zaak” is sinds twee jaar, toen de overige verdachten werden gearresteerd, voortvluchtig. De straf tegen Den H. is lager dan de dertien jaar die de officier van justitie had geëist.

Uit de onderschepte chats bleek dat twaalf verdachten in wisselende samenstellingen honderden kilo’s cocaïne (en later ketamine) verhandelden en grote sommen geld aan elkaar overdroegen. In de onderlinge gesprekken werd gesproken over bedragen van 21.000 euro, 450.000 euro, oplopend tot een miljoen euro. De meeste verdachten konden worden gearresteerd en bij doorzoekingen in Steenbergen, De Heen en Spijkenisse stuitte de politie op forse hoeveelheden contant geld, variërend van 10.020 euro tot 1.075.740 euro.

In februari 2023 werd in een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1700 kilo ketamine ontdekt, die het OM linkt aan de organisatie.

Exclu

De verdachten maakten gebruik van de chat-app Exclu. Advocaat Mark Teurlings had gevraagd om uitsluiting van het bewijs van die chats omdat de politie met een hack de privacy van tienduizenden gebruikers zou hebben geschonden.

De politie maakte in februari 2023 bekend dat Exclu was gekraakt, na het houden van een actiedag met de Belgische en Duitse politie waarbij op 79 locaties invallen werden verricht. In de drie landen werden 42 verdachten aangehouden. De rechercheurs hadden voor die dag vijf maanden lang meegelezen met versleutelde berichten die criminelen naar elkaar stuurden. Net als bij Encro en Sky was het systeem gehackt.

26Samber

Het onderzoek naar Exclu is al gestart in september 2020, onder de naam 26Samber. Het richtte zich in de eerste plaats op de mensen achter het bedrijf Exclu. De bedoeling was om daarna uit te komen bij de berichten van de gebruikers, van wie de meeste criminelen zouden zijn. De exploitanten van Exclu werden al lange geleden gearresteerd.

De hack in 2023 was dus niet meer noodzakelijk voor onderzoek 26Samber. Volgens Teurlings had de recherche dus geen kennis mogen nemen van de chats en de privacy van duizenden gebruikers te schenden.

De chats waren in feite “bijvangst”, maar de rechtbank ziet geen bezwaar in het gebruik daarvan.