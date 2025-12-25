Voortvluchtige veroordeelde man aangehouden

(Beeld uit archief)

Familiebezoek

Door onderzoek van FAST in Spanje kwam de politie de man weer op het spoor. Deze week was de man voor familiebezoek naar Nederland gereisd. Het onderzoek leidde naar een woning in Den Haag. Daar ging een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar binnen.

Methamfetamine

De man heeft nog een openstaande straf van bijna vijf jaar cel (1804 dagen) voor de productie van methamfetamine en MDMA, en voor drugshandel.

FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies werkt in Europa samen met het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) en met FAST-teams van andere Europese landen.