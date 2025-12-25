Voortvluchtige veroordeelde man aangehouden
Dinsdagavond laat is door het team FASTNL en een arrestatieteam in Den Haag een vuurwapengevaarlijke veroordeelde voortvluchtige aangehouden. FASTNL was de Nederlandse man van 43 jaar al een tijd op het spoor. Hij was naar Spanje gevlucht en leefde daar ondergedoken.
(Beeld uit archief)
Familiebezoek
Door onderzoek van FAST in Spanje kwam de politie de man weer op het spoor. Deze week was de man voor familiebezoek naar Nederland gereisd. Het onderzoek leidde naar een woning in Den Haag. Daar ging een team van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar binnen.
Methamfetamine
De man heeft nog een openstaande straf van bijna vijf jaar cel (1804 dagen) voor de productie van methamfetamine en MDMA, en voor drugshandel.
FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies werkt in Europa samen met het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST) en met FAST-teams van andere Europese landen.