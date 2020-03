Vrachtwagen vol drugsafval in Bergeijk

Connect on Linked in

In de Nieuwstraat in Bergeijk is zondagochtend een kleine vrachtwagen vol met drugsafval gevonden. Volgen een gemeentehandhaver gaat het waarschijnlijk om basisstoffen voor amfetamine.

Buurtbewoners troffen de bus zonder kentekenplaten en tegen het verkeer in geparkeerd aan en belden de politie. In de Nieuwstraat geldt eenrichtingsverkeer. Het voertuig dat er vermoedelijk zaterdagavond is neergezet, was volledig gevuld met vaten drugsafval. Het bemonsteren en afvoeren van de drugsvaten heeft de hele zondag in beslag genomen. De politie doet nader onderzoek naar de drugsdumping. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.