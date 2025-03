Vrachtwagenchauffeur opgepakt met 145 kilo ketamine in laadruimte

De chauffeur werd gecontroleerd, waarna in de laadruimte van zijn vrachtwagen circa 145 kilo ketamine werd aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Het onderzoek wordt voortgezet door de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van het parket Zeeland-West-Brabant van het Openbaar Ministerie. Het transport van de in beslag genomen drugs is verzorgd door de Hoog Risico Beveiliging (HRB) van de Marechaussee. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten, aldus de Koninklijke Marechaussee.