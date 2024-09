Vriendelijke Moppie: levenslang voor vier liquidaties

Lang weet hij uit handen van justitie te blijven. Op 29 januari 2013 veroordeelt de Amsterdamse rechtbank hem in het grote liquidatieproces tot levenslang. Enkele jaren eerder is er verbazing in de rechtbank, als er een kleine en tengere man met zwart haar en een vriendelijk voorkomen verschijnt. Niet voor niets wordt Mohammed R. door zijn vrienden “Moppie” genoemd. Niet echt het beeld van een meervoudige moordenaar. Desondanks heeft justitie hem hierom al veel langer in beeld.

Dat is voor het eerst het geval bij de zogenaamde barbecue-moorden. In maart 1993 worden in Ouderkerk aan de Amstel twee vermoorde Joegoslaven gevonden, wiens lichamen in brand zijn gestoken. Moppie blijkt de twee mannen te kennen. In 1997 vertelt een getuige dat hij heeft gehoord dat R. de moorden heeft gepleegd. Naast deze verklaring van ‘horen zeggen’ is er alleen geen ondersteunend bewijs.

Op 19 april 1993 wordt sportschoolhouder Tonnie van Maurik vermoord, voor het Altea Hotel in Amsterdam. Volgens een prostituée is Van Maurik vermoord door R., in opdracht van haar collega Pinny S. Zij zou hem hiervoor 10.000 gulden hebben betaald.

Dan is er nog een tweede dubbele moord. De diamantair en drugshandelaar Hennie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte worden drie weken na de dood van Van Maurik in Antwerpen doodgeschoten. Ook hiervan wordt R. verdacht.

De zaken komen pas rond, als justitie gaat samenwerken met de kroongetuige in de liquidatiezaak, Peter La Serpe Hij wijst Moppie, samen met diens ‘bloedgabber’ Jesse Remmers aan als de daders van de barbecue-moorden. Ook wijst La Serpe R., Jesse Remmers en Pinny S. aan als de killers van Tonnie van Maurik. In deze zaak blijkt ook, uit telecomgegevens, dat R. met zijn telefoon rond het tijdstip van de moord waarschijnlijk in de buurt van het Altea-hotel is geweest. La Serpe verklikt ook Moppies betrokkenheid bij de moord op de Antwerpse drugshandelaar en zijn vrouw.

Mohammed R. wordt door de rechtbank tot levenslang veroordeeld voor de vijf moorden. De rechtbank vindt dat hij tijdens het proces van een ‘grote kilheid’ blijk heeft gegeven. Hij kende de slachtoffers op eentje na allemaal persoonlijk, maar toonde zich toch respectloos naar de nabestaanden. Zijn leven staat in het teken van zeer zware strafbare feiten, constateert de rechtbank.

In juni 2017 veroordeelt ook het gerechtshof in Amsterdam Moppie tot levenslang.