Vrijspraak smokkel 450 kilo softdrugs door nieuwe Duitse cannabiswet

Een 36-jarige man uit Duitsland is vanwege de nieuwe cannabiswet door de regionale rechtbank van Mannheim vrijgesproken van de smokkel van ongeveer 450 kilo marihuana. Dat schrijven verschillende Duitse media. De Duitse recherche kwam de man op het spoor via ontsleutelde chatberichten van EncroChat.

(Beeld uit archief)

Volgens het parket in Mannheim smokkelde de man in 2020 meerdere keren grote partijen cannabis vanuit Spanje via Frankrijk naar de regio Mannheim. In totaal ging het om ongeveer 450 kilo marihuana ter waarde van circa 1,9 miljoen euro.

Uit ontsleutelde EncroChat-berichten bleek dat de man gedetailleerd sprak over de leveringen van meerdere partijen softdrugs per vrachtwagen.

Bepaalde voorwaarden

De rechter in Mannheim legde vrijdag in de motivering van het vonnis uit dat de raadkamer zich baseerde op een uitspraak van het Federale Hof van Justitie (BGH) uit maart 2022. Daarin staat dat de versleutelde chats alleen onder bepaalde voorwaarden in de rechtbank mogen worden gebruikt. Deze zijn gekoppeld aan de paragraaf van het Wetboek van Strafvordering over online zoekopdrachten en zijn in de onderhavige zaak niet vervuld.

Geen verboden middel

De achtergrond hiervan is dat cannabis door de nieuwe wet, die begin april in Duitsland in werking is getreden, geen verboden middel meer is en andere voorwaarden zoals bendecriminaliteit niet van toepassing zijn. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de berichten dan ook niet meer bruikbaar.

Vergoeding

Hoewel de raadkamer niet overtuigd was van de onschuld van de man is er zonder de EncroChat-berichten uiteindelijk te weinig overtuigend bewijs. De regionale rechtbank heeft de 36-jarige man daarom vrijgesproken van de smokkel en een financiële vergoeding opgelegd voor de tijd die hij in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Het OM had een gevangenisstraf van acht jaar geëist en wil in hoger beroep gaan. Het Federale Hof van Justitie gaat onderzoeken of de regionale rechtbank de rechtssituatie juist heeft uitgelegd.