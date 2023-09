Vrijspraak voor juwelier die verkocht aan verdwenen Naima Jillal

Connect on Linked in

Een Amsterdamse juwelier is vrijgesproken van het medeplegen van witwassen van een omzet van 505.500 euro aan horloges en sieraden. Volgens de rechtbank kon de man niet weten dat de bedragen waarmee sieraden aangekocht werden afkomstig waren van misdrijven.

Het proces volgde uit twee FIOD-onderzoeken naar witwassen

Uit de opsporingsonderzoeken “Snowdon” en “Talio”. Daaruit bleek dat bij de juwelier horloges en sieraden werden gekocht, in de periode van 9 mei 2017 tot en met 20 juli 2018.

De betalingen werden gedaan met bankrekeningen van bv’s van iemand die volgens de FIOD sieraden en horloges kocht voor de sinds oktober 2019 vermiste Naima Jillal.

Volgens het OM was voor dit geld geen legale verklaring te vinden en waarschijnlijk verdiend met beleggingsfraude. Bovendien hield Jillal zich bezig met grootschalige cocaïnehandel waardoor er waarschijnlijk ook met drugsgeld is betaald. De communicatie van de juwelier met de eigenaar van de bv’s verliep via chats op Telegram.

De juwelier heeft aan de politie verklaard dat het heel normaal is dat vermogende klanten regelmatig kopen en betalen met de rekening van hun bedrijven of dit laten doen door bedrijven die hen financieel vertegenwoordigen. Naima Jillal was wel bij de man in beeld gekomen, maar op dat moment was zij niet algemeen bekend in de media als drugshandelaar.

Hier ziet de rechtbank de redelijkheid van in. Het bestellen van meerdere dure aankopen binnen een termijn van veertien maanden was volgens verdachte geen uitzonderlijke situatie. Deze aanzienlijke omzet vindt de rechtbank niet per se verdacht. Anders dan de officier van justitie vindt de rechtbank ook niet dat Telegram alleen door criminelen wordt gebruikt.

Dat de mensen die juwelen kocht wel wisten dat het ging om witwassen maakt niet dat de juwelier medepleger was of medeplichtig aan witwassen.

Zie het vonnis.