Vrijspraak voor Rommy bij hof is definitief

Door Joost van der Wegen

Superblij

Teurlings meldt op zijn eigen LinkedIn-account dat Henk Rommy ‘superblij’ en ‘opgelucht’ is vanwege de definitieve vrijspraak. De advocaat is tevreden over het behaalde resultaat door zijn praktijk: ‘Na 24 jaar vechten, en 32 jaar onzekerheid voor Henk is het in beroep een vrijspraak krijgen een megakroon op het werk.’

Verdacht

‘De Zwarte Cobra’ werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor een liquidatie in Antwerpen in de nacht van 8 op 9 mei 1993. Bij de moordaanslag kwamen drugshandelaar Henie Shamel en zijn vriendin Anne de Witte om het leven. Zij werden beschoten terwijl ze in een auto zaten.

Het hof stelde eind april vast dat het dossier geen rechtstreeks bewijs bevat tegen Rommy. De verklaringen van kroongetuige Peter La Serpe, die in het Passage-proces een belangrijke rol speelde, vond het hof in deze zaak niet bruikbaar voor het bewijs. La Serpe wilde zich in deze zaak niet door het hof en de verdediging laten ondervragen.

Het dossier bevat nog wel andere getuigenverklaringen. Het hof vond deze alleen onvoldoende als bewijs dienen. Zij zijn ‘van horen zeggen’.

Verder onderzoek is inmiddels niet meer mogelijk, liet het hof weten: ‘De feiten dateren van 32 jaar geleden. Sommige getuigen zijn inmiddels overleden en bij anderen is het geheugen aangetast.’

Lef en durf

De verdediging in deze zaak was veel werk, geeft Teurlings aan: ‘In hoger beroep kregen we twee zware advocaten generaal tegen met een politieteam van zes man die in een andere zaal meekeken en meeschreven. Zelfs tijdens mijn pleidooi van vijf uur probeerde men mij af te leiden maar dat is ze niet gelukt. Altijd doorzetten, nooit opgeven, je doel bepalen, je plan uitwerken en vastberaden focussen. Blij ook met de rechters en griffier die een onmogelijke taak hadden na de eerdere levenslange veroordelingen van de uitvoerders waarbij Henk als opdrachtgever werd genoemd door dezelfde rechtbank en het gerechtshof Amsterdam en Hoge Raad. Ze hebben lef en durf getoond en echt recht gesproken. Chapeau!’