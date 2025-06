18 juni 2025

Vrijspraak voor seks met gedetineerde

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een oud-beveiliger van de penitentiaire inrichting Ter Peel vrijgesproken van misbruiken van een gedetineerde. Twan L. (46) had herhaaldelijk seks met een vrouw die was opgesloten in de vrouwengevangenis. Het Openbaar Ministerie vond dat de man schuldig was aan misbruik van gezag en het onderhouden van een afhankelijkheidsrelatie.