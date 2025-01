Vrijspraken Bandidos voor dragen kleding vernietigd

Landelijk verbod De Hoge Raad heeft in twee zaken vrijspraken van Bandidos-leden vernietigd. Die leden hadden in het openbaar kleding van hun lokale afdelingen gedragen. De Hoge Raad wijst de zaken terug naar het gerechtshof in Amsterdam en Den Haag voor een nieuwe behandeling.

In 2017 is de landelijke organisatie van Bandidos Motorclub, BMC Holland, door de rechter verboden verklaard omdat haar activiteiten in strijd zijn met de openbare orde. Dit verbod werd op 24 april 2020 onherroepelijk.

Door de verbodenverklaring is de aanwezigheid van BMC Holland in Nederland, in welke verschijningsvorm dan ook, beëindigd. Dit verbod geldt niet voor de lokale Nederlandse afdelingen van de Bandidos motorclub.

Cassatie

In de cassatieprocedure ging het om verdachten die na de verbodenverklaring voor de rechter zijn gebracht voor voortzetting van de werkzaamheid van een verboden organisatie (artikel 140 lid 2 Wetboek van Strafrecht). Beide verdachten reden op de openbare weg op een motor met kleding of een hesje van Bandidos Rotterdam en/of Amsterdam.

De gerechtshoven Den Haag en Amsterdam oordeelden dat de verdachten door het dragen van kleding van lokale afdelingen van de Bandidos – die zelf dus niet verboden zijn – niet de werkzaamheid van de verboden organisatie BMC Holland hebben voortgezet. Zij spraken de verdachten daarom vrij.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde in beide zaken cassatieberoep in.

Te beperkt

Voor de Hoge Raad draaide het om de interpretatie van het begrip ‘voorzetting van de werkzaamheid’, dat onderdeel uitmaakt van de strafbaarstelling.

De Hoge Raad vindt dat het begrip ‘voortzetting van de werkzaamheid’ ruim moet worden uitgelegd. Het gaat daarbij om ‘iedere gedraging die ten dienste staat aan het voortbestaan van de verboden organisatie’.

De aanleiding van de verbodenverklaring van BMC Holland was – kort gezegd – de binnen BMC Holland bestaande cultuur van geweld. De naam Bandidos en hun clubkleding en clubkleuren (‘colors’) worden gebruikt om de daden en woorden van de leden kracht bij te zetten.

De hoven hebben het begrip ‘voortzetting van de werkzaamheid’ gezien het voorgaande te beperkt uitgelegd, vindt de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad kan ook het dragen van kleding van lokale afdelingen die niet zijn verboden, ten dienste staan aan het voortbestaan van de verboden organisatie.

De Hoge Raad heeft daarom de vrijspraken van beide hoven vernietigd en de zaken teruggewezen naar deze hoven om opnieuw te worden berecht en afgedaan.

In 2022 vond de Hoge Raad nog dat het colorverbod in de Algemene Politieverordening van gemeenten niet was toegestaan.

Zie ook:

‘Bandidos-president opnieuw aangehouden om dragen clubkleding’