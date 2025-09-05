 Meteen naar de content
5 september 2025

Vrouw (40) opgepakt in onderzoek naar dode Surinamer in Belgisch maïsveld

De politie heeft op zondag 31 augustus op luchthaven Schiphol een 40-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige Surinaamse man, die op 15 augustus in een maïsveld in het Belgische Meer werd gevonden. De vrouw is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis. Ze zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.

De dode man werd op vrijdagavond 15 augustus net over de grens in Meer (Hoogstraten) in een maïsveld aangetroffen door een boer. Uit onderzoek bleek dat het gaat om een 41-jarige man uit Suriname. De politie in Nederland en België startte direct een groot onderzoek en daarin is zondag 31 augustus op luchthaven Schiphol een aanhouding verricht. Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Amsterdam. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

