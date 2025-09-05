5 september 2025

Vrouw (40) opgepakt in onderzoek naar dode Surinamer in Belgisch maïsveld

De politie heeft op zondag 31 augustus op luchthaven Schiphol een 40-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 41-jarige Surinaamse man, die op 15 augustus in een maïsveld in het Belgische Meer werd gevonden. De vrouw is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis. Ze zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met haar advocaat.



