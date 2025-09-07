Vrouw (53) doodgestoken in Groningse woning, verdachte (29) opgepakt

Rond 10.25 ontving de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. Toen de politie met meerdere eenheden ter plaatse kwam werd in de woning een 53-jarige vrouw uit Groningen aangetroffen. Medische hulpverlening mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de woning aan haar verwondingen.

Arrestatie

De politie startte direct een onderzoek, waarna in de omgeving van de plaats delict een 29-jarige man uit Groningen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Hij zit vast en wordt verhoord.

Onderzoek

De politie doet nader onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het steekincident. Dit gebeurt mede door sporenonderzoek in en rondom de woning door specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast wordt buurtonderzoek verricht.