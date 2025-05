Vrouw blaast zichzelf op bij plofkraak in Griekenland (VIDEO)

Agenten vermoeden dat de vrouw rond 05.00 ’s nachts met explosieven een geldautomaat wilde laten ontploffen in het centrum van Thessaloniki, maar het explosief ontplofte vooraf in haar handen. Deze theorie wordt ondersteund door beelden van omringende bewakingscamera’s, schrijft de Griekse krant Kathimerini.

Strafblad

De vrouw raakte zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar al snel bleek dat ze aan haar verwondingen was bezweken. Rechercheurs probeerden te achterhalen of het slachtoffer een toevallige voorbijganger was of op de een of andere manier betrokken was bij het incident. De politie sloot al snel een terroristisch motief uit. De vrouw was bij de politie namelijk bekend van verschillende overvallen en had eerder een celstraf uitgezeten.

Door de enorme explosie ontstond grote schade aan een parkeerplaats, nabijgelegen bedrijven, woningen en meerdere voertuigen. Forensisch experts van de Griekse politie hebben de plaats delict onderzocht waar de bom ontplofte.

Beruchte crimineel

De overleden vrouw zou volgens politiebronnen deel uitmaken van een groep rond een beruchte crimineel die momenteel in Griekenland vastzit voor bankovervallen en bomaanslagen in zowel Thessaloniki als Athene. Een van die incidenten was het versturen van een pakketbom naar het Hof van Beroep van Thessaloniki in februari 2024 – een incident dat nog steeds wordt onderzocht door antiterrorisme-agenten.

De 38-jarige vrouw had volgens de Griekse autoriteiten zelf ook een strafblad. Ze was eerder al samen met de eerder genoemde crimineel gearresteerd na een bankoverval, waarbij ze werd aangetroffen met een Kalasjnikov in haar rugzak.



De Griekse recherche onderzoekt momenteel twee scenario’s: een politiek gemotiveerde symbolische daad of een plofkraak op de geldautomaat.