Vrouw gegijzeld en mishandeld bij home invasion in Vlaanderen

De Lokale Politie Voorkempen kreeg zaterdagavond melding van een home invasion in de Korte Maalstraat in Zoersel. Twee onbekende verdachten zouden daar een woning zijn binnengedrongen. De 60-jarige bewoonster die aanwezig was, werd vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. Ze kreeg slagen toegediend en raakte hierbij onder andere gewond aan haar gezicht. Ze werd ter plaatse verzorgd en bijgestaan door slachtofferzorg.

Spoorloos

De forensische opsporing kwam ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek. De verdachten gingen er vandoor met een beperkte buit. De politie is bezig met een zoektocht naar de overvallers.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren onder leiding van de onderzoeksrechter. De feiten worden gekwalificeerd als poging afpersing en diefstal met geweld, met verzwarende omstandigheden en wederrechtelijke vrijheidsberoving.