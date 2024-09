Vrouw overleden na schietpartij in Rijswijk, verdachte aangehouden

Rond 17.45 kreeg de politie een melding van een schietincident in de Galjoenstraat. In een portiek troffen agenten de zwaargewonde vrouw aan. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. De plaats delict is afgezet en er is direct een uitgebreid forensisch onderzoek gestart. Daarbij zijn sporen veiliggesteld en is er gesproken met omwonenden.



Kort na het schietincident werd in een woning aan de Galjoenstraat een 57-jarige Rijswijker aangehouden. Hij zit vast en zal later worden gehoord. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de aanleiding en toedracht van de schietpartij. Ook is ze op zoek naar getuigen.