‘Vrouw verdacht van Iraanse aanslagen zit tussen mannen in PI’

(Beeld is van de EBI Vught)

Noodknop

De Bossche K. was mogelijk medeplichtig aan het uitvoeren van een liquidatiepoging in Haarlem in juni 2024 op de Iraanse activist en publicist Siamak Tadayon Tahmasbi. Die aanslag werd verijdeld doordat de activist twee verdachten betrapte die zijn balkon op wilden klimmen. Hij werd al beveiligd en drukte op een noodknop. De twee verdachten werden gearresteerd door surveillerende agenten.

Chahinez K. heeft volgens het Openbaar Ministerie onder meer de woning van Tahmasbi geobserveerd en gefotografeerd, terwijl haar ex-vriend de opdrachtgever zou zijn geweest.

Mehrez A.

Chahinez K. wordt ook verdacht van het helpen bij de uitvoering van de mislukte moordaanslag op de Spaanse politicus Alejo Vidal-Quadras, op 9 november 2023 op straat in Madrid. Vidal-Quadras overleefde de aanslag. Ook hij stond bekend om zijn kritiek op het Iraanse regime.

Mehrez A. (37) zou de schutter zijn geweest bij de mislukte aanslag op de Spaanse oud-politicus Alejo Vidal-Quadras op 9 november 2023 in Madrid en is een van de mannen die in Haarlem werd aangehouden, samen met een 27-jarige Colombiaan.

Noodzakelijk

Op de Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van de gevangenis in Leeuwarden zitten doorgaans tien tot vijftien mannen vast. Als dat vanuit veiligheidsoverwegingen verantwoord en noodzakelijk is kan een vrouw in een extra beveiligde inrichting worden geplaatst, laat het ministerie van Justitie weten.

Dat kan ook op de Terroristenafdeling (TA) in Vught of de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Op de TA zaten in 2017 twee vrouwen.