Vrouw veroordeelde drugscrimineel opgepakt voor witwassen ruim half miljoen euro

(Foto: het drugslab in Rijsenhout werd in februari 2024 opgerold)

De vrouw wordt verdacht van het aankopen van een pand in het centrum van Den Haag met onverklaarbare contante gelden om geld wit te wassen. De opsporingsdiensten kwamen de vrouw op het spoor tijdens een onderzoek waarbij een groot drugslab in Rijsenhout werd aangetroffen. Er is beslag gelegd op het pand en haar twee auto’s. Het pand en de auto’s vertegenwoordigen een waarde van 550.000 euro.

Zes jaar cel

De rechtbank in Haarlem veroordeelde in oktober vorig jaar drie mannen van 35, 42 en 46 jaar tot zes jaar gevangenisstraf voor de grootschalige productie van designerdrug 4-CMC, de voorbereiding daarvan en het bezit van een grote hoeveelheid 4-CMC in een loods in Rijsenhout.

Het Regionaal Samenwerkingsverband Criminele Geldstromen (RSCG) is een samenwerking tussen politie, FIOD en OM. Het team richt zich op het blootleggen en verstoren van criminele financiële structuren en het afpakken van crimineel (onverklaarbaar) vermogen door middel van korte interventies en projectmatige onderzoeken.