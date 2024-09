Vrouw: zes jaar cel voor gewelddadige ontvoering in kofferbak

Tijdens de zitting Ze is veroordeeld voor het medeplegen van diefstal en afpersing met bedreiging met geweld en het medeplegen van een vrijheidsberoving.

Een man met wie ze vriendschappelijk omging, werd door haar op 17 oktober 2023 onder valse voorwendselen uit zijn woning gelokt. Ze zei tegen het slachtoffer dat ze zich wilde verontschuldigen. Ze gaf aan dat ze hem geld terug wilde betalen. Hiervoor moest hij met haar naar een bank rijden, zodat zij het geld kon pinnen. In de auto maakte ze kenbaar dat zij een 9 millimeter pistool in de binnenzak van haar jas had zitten.

Uiteindelijk moest het slachtoffer in de kofferbak van de auto gaan liggen.

Dumpen

Tijdens de opsluiting in de kofferbak kon het slachtoffer het gesprek tussen de daders in de auto horen. Daarbij is onder meer gezegd: ‘We kunnen hem ook ergens dumpen waar niemand hem ooit zal vinden’. Later, toen de man de kofferbak mocht verlaten, is hij met een doorgeladen pistool bedreigd. Uiteindelijk heeft het slachtoffer allerlei eigendommen en geld afgegeven aan zijn belagers. De auto, autosleutels, autopapieren en tenaamstellingcodes, huissleutels, telefoon, AirPods, bankpasjes met bijbehorende pincodes, en een motor zijn afgepakt.

Vertrouwen

Tijdens de 24 uur dat de gijzeling duurde heeft de verdachte doodsangsten uitgestaan, zo bleek uit de slachtofferverklaring die tijdens de zitting werd voorgelezen.

Het slachtoffer had de verdachte vrouw ongeveer vijf maanden voor de ontvoering leren kennen. Er ontstond een vriendschap en vertrouwen. Zo mocht de vrouw zijn auto met enige regelmaat lenen.

Het slachtoffer is inmiddels uit zijn vertrouwde omgeving verhuisd omdat hij zich daar niet meer veilig voelde, hij lijdt aan posttraumatische stress.

McDonalds

De rechtbank vindt dat de vrouw berekenend en kil te werk is gegaan. Als voorbeeld noemt de rechtbank het feit dat de verdachte tijdens de ontvoering naar McDonalds ging om eten te halen voor haar en haar mededaders. Na het nuttigen van de maaltijd heeft zij samen met een medeverdachte ook nog gebruikgemaakt van de badkamer van het slachtoffer om vervolgens samen met die medeverdachte in de logeerkamer van het slachtoffer te overnachten.

Volgens de rechtbank was de vrouw ook tijdens de zitting onaangedaan door het gebeuren. Ze is veelvuldig gevraagd hoe het kon gebeuren dat zij iemand die haar vriend was en alleen maar aardig voor haar was geweest, zo onmenselijk kon behandelen. Meer dan ‘ik weet het niet’ wist de vrouw niet te zeggen.

De vrouw was op vrije voeten tijdens de uitspraak. Na de zitting is ze direct gevangen gezet.

Zie het vonnis.