VS doodt nu ook mensen in ‘drugsbootjes’ in Stille Oceaan (VIDEO)

Al Qaida De Amerikaanse minister van Oorlog Pete Hegseth stelt dat in de vaartuigen drugs werd vervoerd. Hij reageerde als volgt: Deze narcoterroristen hebben meer Amerikanen gedood dan Al Qaida en zullen op dezelfde manier worden behandeld. We zullen ze opsporen en opjagen en doden.’ Het ministerie gaf een video vrij van enkele aanslagen waarop de opvarenden onzichtbaar zijn gemaakt (zie onder).

Er zijn sinds september nu 57 “verdachte” opvarenden gedood door de VS.

De Verenigde Staten zijn bezig een enorme militaire macht op te bouwen voor de kust van Venezuela, en dreigt dat land ook aan te vallen. Het land beticht de president ervan een drugshandelaar te zijn.

Colombiaanse president op terroristenlijst

Overigens gaat de meeste cocaïne naar de Verenigde Staten niet via de Caraïbische Zee maar via de Stille Oceaan, aan de andere kant van het continent, vanaf de kust van Ecuador en Colombia. Daar viel de VS tot nu toe geen drugsboten aan.

Venezuela produceert in tegenstelling tot Colombia zelf geen cocaïne. Recent hebben de VS de Colombiaanse president Gustavo Petro op de OFAC-lijst van terroristen geplaatst, waardoor het verboden is voor Amerikanen nog zaken met hem te doen en zijn tegoeden in de Verenigde Staten zullen worden bevroren.

