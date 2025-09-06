VS: Ecuadoraanse bendes zijn terroristische organisaties

Dodelijk geweld Los Choneros en Los Lobos zijn volgens Washington verantwoordelijk voor aanvallen en bedreigingen tegen overheidsfunctionarissen, rechters, aanklagers, journalisten en veiligheidsdiensten in Ecuador. Hun doel zou zijn de controle te krijgen over belangrijke smokkelroutes voor cocaïne door het land, door de bevolking te intimideren en extreme gewelddaden te plegen.

Los Choneros en Los Lobos onderhouden bovendien nauwe banden met de Mexicaanse kartels Cártel de Sinaloa en Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), die eerder al op de Amerikaanse terroristenlijst zijn geplaatst.

Uitlevering “Fito” Macías

In juli werd de leider van Los Choneros, Adolfo “Fito” Macías, in een juridische samenwerking tussen de VS en Ecuador uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het was de eerste keer dat een Ecuadoraans staatsburger vanuit Ecuador werd uitgeleverd om in de VS terecht te staan.

Volgens de verklaring wil Washington samen met de regering van president Daniel Noboa de stroom van illegale drugs stoppen en de financiële basis van de kartels doorbreken.

Met de “terreur­ aanwijzing” krijgen Amerikaanse autoriteiten meer bevoegdheden om tegoeden te bevriezen, leden strafrechtelijk te vervolgen en internationale samenwerking af te dwingen tegen beide netwerken.

Tren de Aragua

Of president Donald Trump ook dodelijk geweld kan toepassen staat in de VS ernstig ter discussie.

Critici menen dat hiervoor wettelijke basis ontbreekt. Trump stelde dat het kapotgeschoten bootje met bemanning zou behoren to de drugsorganisatie Tren de Aragua uit Venezuela. Bewijs is daarvoor niet geleverd,

Critici denken dat dit zeer onwaarschijnlijk is, omdat dit netwerk zich nu eenmaal niet bezighoudt met verplaatsen van drugs over zee in kleine bootjes