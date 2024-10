11 oktober 2024

Vuurwapen aangetroffen tijdens kluisjescontrole, scholier (15) aangehouden

Tijdens een kluisjescontrole op een school in Capelle aan den IJssel is donderdagochtend een vuurwapen aangetroffen bij een 15-jarige scholier. De jongen is aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.