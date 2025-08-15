Vuurwapens aangetroffen na controle, vier mannen aangehouden

(Beeld ter illustratie)

Omstreeks 23.30 werd een auto gecontroleerd op het Van Zandvlietplein in Rotterdam. In de auto zaten vier mannen in de leeftijd van 19 tot 23 jaar. Na onderzoek in de auto werd een vuurwapen met een patroonhouder aangetroffen. De mannen werden daarop direct aangehouden. Na huiszoeking werd nog een vuurwapen aangetroffen.

De wapens zijn in beslag genomen en de politie doet nader onderzoek.