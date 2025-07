Vuurwapens bij man gevonden tijdens woningbrand

Foto is ter illustratie

Weggehaald

De politie reageerde zaterdagavond op een melding van een woningbrand aan de Rentmeesterhof in Tilburg. Toen ze daar net was aangekomen, bleek een man uit een huis ernaast een tas met spullen weg te hebben gehaald, terwijl de brandweer nog volop aan het blussen was.

Toen hij hiermee bezig was, roken de agenten plotseling een sterke wietlucht. Ze besloten de man, die inmiddels in een auto was gestapt, te controleren.

Vuurwapens

In de auto vonden ze een brandende joint, maar ook een flink pak geld, én twee vuurwapens. Ze hielden de verdachte daarop aan. Het bleek om een 23-jarige Tilburger te gaan. Hij is meegenomen naar een politiebureau, waar hij nog steeds vastzit.

De politie doet onderzoek naar de herkomst van het geld en de wapens, laat ze zondag weten.