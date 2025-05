30 mei 2025

Vuurwapens, drugs en cash geld bij inval in woning Doetinchem

Bij een inval in een woning aan de Rozenstraat in Doetinchem heeft de politie donderdag twee verdachten aangehouden. Bij de doorzoeking van de woning zijn onder meer een vuurwapen, diverse luchtdrukwapens, drugs, een grote hoeveelheid medicijnen, zwaar illegaal vuurwerk en een flinke hoeveelheid contant geld in beslag genomen.