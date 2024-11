Vuurwapens gevonden in versnijdingspand Rotterdam-West, vier verdachten langer vast

(Beeld uit archief)



Een getuige zag op dinsdagavond 5 november even voor 22.00 enkele mannen over straat lopen en dacht bij één van hen een vuurwapen te zien. De mannen gingen vanaf de straat een portiek binnen. Door de verdachte situatie omsingelden verschillende politie-eenheden, waaronder Team Parate Eenheid (TPE) en de Dienst Speciale Interventies (DSI), het pand. Vlak daarna kwam een eerste man naar buiten die werd gecontroleerd en aangehouden. Vlakbij de plek waar hij stond, werd een eerste vuurwapen gevonden.

Waarschuwingsschoten

Kort daarna kwamen een tweede en derde man naar buiten die eveneens werden aangehouden. De derde verdachte zette het tijdens zijn aanhouding op een lopen, waarna agenten twee waarschuwingsschoten losten om hem aan te houden. Een vierde verdachte probeerde uit het pand te ontsnappen door aan de achterzijde van het balkon af te klimmen. Ook hij werd aangehouden.

Langer vast

De verdachten zijn 20, 31, 32 en 35 jaar en komen allen uit Rotterdam. De vier zijn vrijdag 8 november voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat zij allemaal twee weken langer vast moeten blijven zitten.

Vuurwapens

Na de aanhoudingen heeft de DSI hun woningen doorzocht. In één van de woningen werd een vermoedelijk versnijdingspand voor drugs gevonden. In het pand werden ook drie vuurwapens aangetroffen, waarvan één automatisch wapen. Alle goederen zijn in beslag genomen.