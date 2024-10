Vuurwerkbom gaat af bij bestelbus Bossche dakdekker

Agenten zijn in gesprek met de eigenaar van de bestelbus en omwonenden. Omroep Brabant schrijft dat de schade mee lijkt te vallen, een deel van de bumper van het voertuig ligt eraf. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek in de straat en de Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld.



Volgens de regionale omroep is het al de zeventiende explosie in vier maanden tijd in Den Bosch. Vier daarvan vonden afgelopen week plaats.

Opnieuw doelwit

Zaterdagnacht rond 03.00 vond er ook al een explosie plaats bij een woning van een dakdekker aan de Amsterdamstraat in Den Bosch. Door zwaar vuurwerk raakte een voordeur vernield en sprongen de ramen eruit. Het huis was op 10 oktober ook al doelwit van een explosie.



In Den Bosch zou een ‘dakdekkersoorlog’ woeden. Dakdekkers zouden onderling een conflict hebben over klanten. Er is grote concurrentie in de sector.