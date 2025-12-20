VVD’er Wim Saris luidt de noodklok – Maar wil niks zinvols doen (COLUMN)

Door Frans Douw

Justitie wordt sinds 2010 bijna onafgebroken geleid door VVD’ers die doelbewust VVD’ers zoals directeur-generaal Saris in topfuncties benoemen en van hen verlangen dat ze onuitvoerbaar en destructief beleid uitvoeren en daarnaast zorgen dat de minister uit de wind blijft en er nergens in de media gedetineerden of medewerkers vertellen wat erbinnen gebeurt, tenzij onder strakke regie van de afdeling voorlichting.

En dat is wat ik ook deze Wim Saris tot aan de dag van vandaag zie doen.

Hij maakt rekensommen over personeel, cellen en gedetineerde mensen en probeert ons wijs te maken dat het werk steeds moeilijker wordt en de gedetineerden gekker en gevaarlijker. In de PI verblijft 80 procent van de mensen korter dan een half jaar en veelal slechts enkele weken.

Het zijn mensen die, behalve door hun delict of uit te zitten boete, in niets verschillen van jou en mijn buren, collega’s en familie. Mensen als Taghi en Holleeder zijn zeldzaam.

Het tekort is een direct gevolg van zwaarder straffen voor dezelfde delicten en maatregelen zoals het verkorten van de voorlopige invrijheidstelling, zodat mensen langer moeten zitten.

Het beleid is ook gebaseerd op de VVD-visie dat humane omstandigheden het strafkarakter van de detentie ondermijnen en dat dat, net als hulp bij terugkeer en herstel, een vorm van pamperen is. Mensen die het niet op eigen kracht kunnen, zijn simpelweg niet sterk genoeg. Zonde om daar geld en moeite aan te spenderen, zo is het idee.

De gevolgen van de visie op “zelfredzaamheid” zien we in de zorg, het onderwijs en andere “mens”-sectoren, maar vooral bij DJI. Vanwege haar geslotenheid, de sterke hiërarchie, het enorme interne machtsverschil en het feit dat tough on crime politiek nu eenmaal beter scoort dan het verwaarlozen van onze ouders in verzorgingshuizen.

De VVD heeft, omdat het kon, het leefklimaat in gevangenissen in de afgelopen vijftien jaar volledig afgebroken.

Geen recht op arbeid, re-integratie slechts voor een kleine elite van kansrijke gedetineerde mensen (degenen die dat het minst nodig hebben) sluiting van halfopen en open kampen, verkorting van de voorlopige invrijheidsstelling, afbreken van onderwijs, bieb en crea, afschaffen van recht op werk, afschaffen van de mogelijkheid van kinderen en partners om hun dierbare te mailen, minimaliseren van voorwerpen op cel en het opvoeren van beperkingen en celcontroles in het kader van de eindeloos voortgaande war on drugs.

Vergelijk: terwijl wij jacht op mobieltjes maken, heeft in de VS elke gedetineerde, zelfs op death row, een tablet op cel. Hij kan beeldbellen, mail sturen en ontvangen, muziek luisteren en films kijken. Het spreken met de media valt in de VS onder de vrijheid van meningsuiting en is toegestaan.

Het Nederlandse beleid maakt onze gevangenissen niet veiliger, maar juist onveiliger, en het werk- en leefklimaat veel slechter. Personeel trekt het niet meer, het ziekteverzuim is torenhoog en het aantal geweldsincidenten neemt explosief toe.

Mensen als directeur-generaal Saris proberen gemakkelijk weg te komen door gedetineerde mensen de schuld te geven.

Ze zijn tegenwoordig veel gestoorder, veel agressiever en de criminaliteit is veel harder en wordt voortgezet in de gevangenis. Wat niet ontkend kan worden, is dat de internationale drugshandel steeds professioneler wordt en samenwerkt met “witte boorden” en daarnaast gebruikmaakt van jongeren met weinig perspectief.

Het is een wonder dat de criminaliteit ondanks dat nog steeds daalt, vooral onder jongeren. De repressieve maatregelen zijn vooral voor de bühne, maken de boel niet veiliger en zorgen ervoor dat verblijven en werken in de PI en de ellende in gezinnen groter wordt. Zowel voor als tijdens, maar vooral ook na de detentie.

Wat volgens elk wetenschappelijk onderzoek aangetoond wordt, is wat altijd werkt: het personeel ruimte en faciliteiten te bieden om hun werk zinvol in te vullen, gedetineerde mensen in de PI benaderen met respect voor hun menselijke waardigheid, ze ontwikkelingsmogelijkheden en betekenisvol werk en activiteiten te bieden.

En datgene te doen wat nodig is om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Zinvolle programma’s gecombineerd met een enkelband kunnen zeker een bijdrage leveren.

Dat gaat Saris echter niet doen.

Zijn voorstel voor meer enkelbanden is slechts om capacitaire lucht te krijgen en zal gecombineerd worden met controle en niet met zinvolle programma’s. Zijn partijgenoten en hun politieke vrienden hebben immers slechts geld over voor langer achter de deur, en meer straf.

Frans Douw was onder meer directeur van de PI Heerhugowaard en van de voormalige Bijlmerbajes