Waarom is maffiazoon Antonio Strangio vermoord?

Door Joost van der Wegen

Schuldig

Het begon allemaal bij vader Giuseppe, die onder meer schuldig was aan de ordinaire ontvoering van de 19-jarige Cesare Casella in 1988, zoon van een rijke familie, voor miljoenen losgeld. Het slachtoffer werd toen 741 dagen op een beestachtige manier vastgehouden in een grot, geketend aan handen en voeten.

In 1991 liep het mis na een mislukte grap met vuurwerk tijdens carnaval, die leidde tot een reeks moorden. Daarna was er een tijd een wapenstilstand, tot eind 2006 Maria Strangio werd vermoord, de vrouw van een van de leiders van de Nirta-Strangio.

De wraak hiervoor was daarna wereldnieuws: een bloedbad in het Duitse Duisburg – waar in 2007 zes leden van de Calabrische maffia werden doodgeschoten op een verjaardagsfeestje. Giovanni Strangio werd hiervoor in 2009 opgepakt in ons land, in Diemen. De Italiaanse rechter legde hem voor deze gruweldaad, en andere misdaden, een levenslange gevangenisstraf op.

Spaghetti-western

De scenes spelen zich traditioneel al jaren af in het verder onbeduidende dorpje San Luca, in de Italiaanse Reggio Calabrië. Alles draait om de vete tussen twee families uit het Italiaanse dorp: de Nirta-Strangio en de Pelle-Vottari. Als het allemaal niet zo gewelddadig was, zou het een op een spaghetti-western lijken. Maar de clan-oorlog kost al decennialang tientallen mensenlevens.

Nu is er dus de waarschijnlijke vondst van het verminkte lichaam van de 42-jarige boer Antonio Strangio, de zoon van. Terwijl het naar verluid alweer een tijdje rustig was tussen de clans, onder meer vanwege een verdeling van de drugshandelsroutes, dreigt nu weer escalatie.

Lange tijd werd de ’Ndrangheta beschouwd als ouderwets – ‘een allegaartje van boerenfamilies en herders’ uit Calabrië – en genegeerd door de media. Die tijden zijn voorbij sinds de Calabrese maffia de Siciliaanse Cosa Nostra van de troon heeft gestoten. In de luwte werd een netwerk opgebouwd dat het hele land teistert. In 2004 werd de omzet uit drughandel, witwassen, wapenhandel en afpersing geschat op 22 miljard

Vermoord

De vraag is waarom Antonio Strangio nu is vermoord. Zijn uitgebrande SUV gevonden op een verlaten landweg tussen Bianco en Bovalino, ongeveer tien kilometer van San Luca. In de koffer van de wagen vond de politie stoffelijke resten van ‘een persoon’, en juwelen en restanten van een jas. Bevestiging dat het om de zoon van de maffiabaas gaat, is er nog niet. Maar voor de familie staat wel vast wie het is. Men heeft zelfs al posters verspreid, waarop zijn dood is gepubliceerd. In Calabrië is nu men bang voor wraak.

Een vraag die nu ook uitstaat is of Strangio echt is vermoord of dat zijn dood in scène is gezet om aan justitie te ontkomen. Dna-onderzoek moet aantonen of de verkoolde resten van Strangio zijn. Maar aannemelijker is dat Strangio is vermoord. Over de ’maffiazoon’ is bekend dat hij al eens in aanraking met justitie kwam voor drugshandel.