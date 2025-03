Waarschuwingsschot gelost bij arrestatie 14-jarigen met nepvuurwapen in Amsterdam-Osdorp

Fatbike Vrijdag rond 18.25 zien agenten in burger dat twee jongens op een fatbike op de Baden Powellweg opvallend gedrag vertonen. Ze dragen gezichtsbedekking en hebben handschoenen aan. Als agenten de twee controleren zien ze een vuurwapen gelijkend voorwerp. Een agent lost bij de aanhouding van de achterop zittende verdachte een waarschuwingsschot en weet de 14-jarige jongen aan te houden. Hij is bij zijn arrestatie in het bezit van een vuurwapen gelijkend voorwerp.

De bestuurder van de fatbike vlucht en ontdoet zich daarbij van een vuurwapen gelijkend voorwerp die hij weggooit. Ook hij wordt kort daarna aangehouden. Het andere nepvuurwapen is niet meer aangetroffen.

Verboden

De recherche doet onderzoek en benadrukt dat nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens verboden zijn. ‘Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat. In deze gevallen kan het voorkomen dat agenten een waarschuwingsschot lossen of iemand onder schot nemen. Het bezitten van een nepvuurwapen is daarom levensgevaarlijk!’, aldus de politie.