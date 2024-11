Wallenondernemer “Dikke” Charles Geerts overleden

Marktkoopman Geerts werkte als marktkoopman in groenten en fruit op de Dappermarkt. Daarna stortte hij zich in de jaren zeventig op een postorderbedrijf dat erotische artikelen verstuurde: Pabo. Zijn tweede bedrijf heette Scala, een groothandel in seksblaadjes, erotische en pornovideo’s, seksartikelen en erotische kleding.

Hij werkte samen met de gewezen Zeeuwse bankier Gerard Cok met de oud-advocaat John Engelsma. Scala en Pabo werden uiteindelijk voor veel geld overgenomen door het Duitse erotische concern Beate Uhse.

De winsten die Geerts maakte met de exploitatie in het seksbedrijf investeerde hij onder meer in winstgevend onroerend goed op de Wallen in Amsterdam. Hij werd eigenaar van een hele rij panden met “ramen”.

Geerts kreeg in de Verenigde Staten met invloedrijke vrienden in de porno-industrie.

Bruinsma

Geerts was goed bevriend met drugsbaron Klaas Bruinsma. De twee stonden erom bekend samen lange nachten door te halen onder invloed van wodka en cocaïne.

Het Parool publiceerde in de jaren negentig artikelen waarin Geerts in verband werd gebracht met witwassen van geld dat door de Bruinsma-groep met drugshandel was verdiend. De recherche en het Openbaar Ministerie hebben daarnaar onderzoek gedaan, maar hierover nooit een concrete zaak voor de rechter kunnen brengen. In 2001 moest Het Parool een bewering over witwassen en Geerts rectificeren.

Joop de Vries

Geerts was voor korte tijd eigenaar van een deel van de voormalige bezittingen van “Zwarte Joop” de Vries: onroerend goed en twee gokhallen, en onder meer de Casa Rosso, de Bananenbar en het Erotisch Museum op de Wallen. Na het overlijden van De Vries had diens dochter al dat bezit nagelaten aan zijn dochter, die het verkocht aan Rob Grifhorst, waarbij ook Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder betrokken waren.

In 1996 verkocht Grifhorst onder meer de Casa Rosso en de Bananenbar aan een groepje investeerders, onder wie Geerts, die dit weer direct doorverkochten aan Jan Otten.

BIBOB

De gemeente Amsterdam heeft geprobeerd Charles Geerts uit het gebied rond de Wallen en het Damrak te verdrijven. Hoewel justitie geen vuist tegen Geerts kon maken adviseerde het landelijk bureau BIBOB tegen het verlenen van exploitatievergunningen aan bedrijven van Geerts.

In 2006 werden alle vergunningen door de gemeente ingetrokken. De gemeente Amsterdam baseerde dat op de vaststelling dat Geerts zakelijke relaties zou hebben met de zware criminelen. Bordelen die door bedrijven van Geerts werden geleid moesten daardoor dicht.

Geerts spande vergeefs procedures aan tegen PvdA-wethouder Lodewijk Asscher die Geerts in verschillende media als een crimineel had weggezet.

Geerts ging in onderhandeling met Stadsgoed N.V., de onderneming die voor de gemeente Amsterdam een belangrijke rol moest spelen in de sanering van postcodegebied 1012. Uiteindelijk werd het onroerend goed van Geerts voor 25 miljoen euro overgenomen.

Kenya

Na 2010 bleek dat Geerts toch weer belangen in het 1012-gebied had verkregen. Maar Geerts vertoonde zich nog maar zelden in Amsterdam en in het zakenleven rond de Wallen. Hij spendeerde een groot deel van zijn tijd in Kenya en in zijn huis net buiten het Noord-Hollandse Jisp.