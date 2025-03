‘Wapen waartegen jongen (16) geen schijn van kans had’: OM eist 9 jaar cel voor dodelijke steekpartij Helmond

Koksmes De politie komt op 7 mei 2024, iets voor middernacht, ter plaatse na een melding van een steekpartij aan het Piet Blomplein in Helmond. Zij treffen drie jonge mensen aan die geknield op de grond zitten bij het slachtoffer. Al snel wordt duidelijk dat één van hen verantwoordelijk is voor de gebeurtenis. Tussen hem en het slachtoffer zou ruzie zijn ontstaan, waarbij de verdachte met een koksmes in het bovenlichaam van het slachtoffer zou hebben gestoken. De jongen wordt ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen, maar overlijdt later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer en de verdachte waren bekenden van elkaar.

Volop bewijs

In deze zaak is er volgens het OM overtuigend bewijs dat de 21-jarige Ilco S. de jongen gedood heeft: de verdachte heeft een bekentenis afgelegd en er zijn getuigenverklaringen. Op het mes waarmee de 16-jarige Duncan gedood is, werd dna van de verdachte aangetroffen. En ook het rapport van het NFI bevestigt dat de jongen door middel van messteken om het leven is gekomen.

Geen noodweer

De officier van justitie ging maandag uitgebreid in op de vraag of er sprake was van noodweer, maar daar is volgens het OM geen sprake van. De officier van justitie: ‘Verdachte heeft zich bewapend met het koksmes dat hij die avond bij zich had. Anderen manen hem nog om het te laten rusten, maar verdachte geeft hieraan geen gehoor en blijft de confrontatie zoeken met het slachtoffer. Verdachte had meermalen de keuze om de situatie te laten rusten. Het loopt uit de hand als hij een wapen trekt. Een wapen waartegen de 16-jarige jongen geen schijn van kans had.’

Volwassenenstrafrecht

Omdat de verdachte 21 jaar is, zou hij berecht kunnen worden volgens het jeugdstrafrecht. Het standpunt van het OM is echter dat de verdachte berecht moet worden als volwassene. Uitgangspunt is namelijk dat berechting plaatsvindt volgens het volwassenenstrafrecht. Op basis van de goed onderbouwde rapportages van deskundigen ziet het OM geen aanleiding om voor deze verdachte een uitzondering te maken.

Volgens het OM laat de gebeurtenis een enorm gevoel van gemis en verdriet achter bij de nabestaanden. Gelet op het ernstige delict is volgens het OM alleen een lange gevangenisstraf van negen jaar op zijn plaats. De rechter doet over drie weken uitspraak.