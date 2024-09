Wapenarsenaal onderschept bij grote politieactie in Brussel

Connect on Linked in

In een maandenlang onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighield met wapenhandel heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel zes verdachten opgepakt en ruim 110 semiautomatische vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie in beslag genomen. Dat meldt het Brusselse parket vrijdag.

Ongenummerd

Uit het onderzoek blijkt dat de criminele organisatie de ongenummerde vuurwapens vooral in Brussel en omgeving verkocht. De in beslag genomen wapens beschikten niet over een controle- en kwaliteitsmarkering, en ook niet over een identificatienummer.

Moeilijk traceerbaar

Volgens het parket is dat een praktijk die vooral geliefd is bij criminelen omdat de wapens zo moeilijk traceerbaar zijn. De organisatie zou mogelijke vertakkingen hebben tot in het buitenland. ‘Het blijkt ook dat deze organisatie nauwe banden zou kunnen hebben met andere criminele groepen in het buitenland. Grensoverschrijdende connecties zouden haar in staat hebben gesteld om grote hoeveelheden van deze vuurwapens naar België over te laten brengen’, meldt het parket.

Ontmanteld

De organisatie kon uiteindelijk op 7 september ontmanteld worden tijdens een grote politieoperatie. Tijdens het onderzoek zijn in totaal ruim 110 semiautomatische vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie in beslag genomen. Ook werden zes verdachten gearresteerd.

‘Het gerechtelijk onderzoek is in handen van een onderzoeksrechter en is nog steeds aan de gang. In het belang hiervan geeft het parket van Brussel geen verdere commentaar’, meldt het parket.