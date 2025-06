‘Wapenhandelaar Jan B. (74) verdacht van deelname aan crimineel netwerk van soevereinen’

Invallen De verdachten werden woensdagochtend op verschillende locaties in Nederland aangehouden. Het gaat om een 66-jarige man en een 62-jarige man uit de gemeente Leeuwarden, een 61-jarige man uit de gemeente Waadhoeke, een 39-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân, een 40-jarige vrouw uit de gemeente Ommen, een 74-jarige man uit de gemeente Gilze en Rijen, een 55-jarige man uit de gemeente Den Bosch en een 47-jarige man uit de gemeente Waddinxveen. Zij zijn aangehouden en overgebracht naar politiebureaus. De verdachten zitten allen in volledige beperkingen.

Volgens Omroep Brabant is de 74-jarige man uit de gemeente Gilze en Rijen de veroordeelde wapenhandelaar Jan B. uit Hulten. Eind mei deed de politie ook al een inval in de woning van B. Of dat toen hetzelfde onderzoek betrof is niet duidelijk.

Naast de aanhoudingen deed de politie onderzoek in verschillende panden in en om Leeuwarden, de gemeente Waadhoeke, gemeente Súdwest-Fryslân, Heerenveen, de gemeente Vijfheerenlanden, nabij Ommen, Gilze en Rijen en Den Bosch.

Wapens en drugs

Daarbij zijn onder meer wapens en munitie, drugs, mogelijke explosieven en mogelijk gevaarlijke stoffen aangetroffen en in beslag genomen. Ook heeft de politie digitale gegevensdragers meegenomen. Deze zullen verder worden onderzocht.

Soevereinen

De acht personen worden verdacht van het in gezamenlijkheid plegen van strafbare feiten, gericht op het verzamelen dan wel willen gebruiken van wapens en/of gevaarlijke stoffen. Het zou gaan om zogeheten soevereinen, mensen die zich willen losmaken van de overheid en de geldende wetten en regels niet willen volgen.

Jarenlange celstraf

Jan B., die ook wel bekendstaat als de ‘wapenhandelaar van het zuiden’, is al zeker twee keer veroordeeld voor handel in vuurwapens en zat jarenlang in de cel. De rechtbank zag een verband met wapens die zijn gebruikt bij de dubbele moord in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012. Ook werden er meerdere keren invallen gedaan bij hem.

Vorig jaar zomer rukte de politie nog massaal uit naar het adres, omdat er een lading illegale wapens zou liggen. Het bleek toen loos alarm.

Vrijgesproken

Jan B. werd in 2019 in hoger beroep vrijgesproken van het wegmaken van het lichaam van de vermeende politie-informant Freddy Janssen. Met B. had Janssen als laatste contact. Jan B. ontkende te maken te hebben gehad met Janssens’ dood.

De twee zouden samen in een bos gaan proefschieten met een vuurwapen. In een onbewaakt ogenblik beroofde Janssen zichzelf daar van het leven, zegt B., en dat was ook de conclusie van de politie.