26 juni 2025

Was Vito Shukrula alleen met zijn cliënt Ridouan Taghi?

In de rechtbank in Amsterdam diende vanmorgen een kort geding dat advocaat Vito Shukrula aanspande tegen Telegraaf-misdaadjournalist John van den Heuvel. Die laatste schreef dat Shukrula tegen de regels in een aantal keren met zijn cliënt Ridouan Taghi alleen heeft kunnen communiceren. Shukrula vindt de column lasterlijk. Hij eist een rectificatie.