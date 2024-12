Wat deed geliquideerde “Toontje” Damen in Breda? (VIDEO)

Dichtbij Toon Damen is op 1 augustus 2022 in Tilburg van dichtbij beschoten en overleed ter plaatse, hij was 37 jaar.

Een paar uur voor zijn dood is hij door camera’s vastgelegd in het centrum van Breda. Zijn Mercedes A-klasse had hij ongeveer twee uur lang in parkeergarage De Barones staan, waar hij rond 23.30 vertrok. Hij oogde ontspannen en zijn schoenen die hij eerder aanhad, had hij omgewisseld voor badslippers.

De politie wil dringend weten wat Damen in die paar uur in Breda heeft gedaan.

Hij parkeerde daarna zijn auto aan de Borselestraat in Tilburg. Direct renden er twee mannen op hem af.

‘Heb je ‘m’, riep een van de daders, aldus de politie.

Damen had tot het laatste moment niets door. De twee beschoten hem van zeer dichtbij. Damen overleed vrijwel direct bij zijn auto aan zijn verwondingen.

Twee mannen

Getuigen denken dat ze twee mannen in het zwart hebben zien wegrennen van de plaats delict, en dat ze later een scooter hoorden in de omgeving van de Langedijk.

In late avond van 2 augustus, dus bijna 24 uur na de moord, is aan het Leijpark in Tilburg een auto in brand gestoken. Een getuige waarschuwde 112 omdat hij knallen van de ontploffende banden hoorde en de vlammen uit de wagen zag slaan.

Door dat snelle alarm zegt de politie concrete sporen in de auto te hebben kunnen veiligstellen. De recherche vermoedt dat de daders in die grijze Toyota hebben gereden.

Grijze Toyota

Juliet-bende

Vader Toon Damen senior werd in april 2012 in Waalwijk met een automatisch geweer geliquideerd. De politie rekende Damen senior tot de zogenoemde Juliet-bende uit West-Brabant, een bijzonder gewelddadige groep zware criminelen. In 2000 liep een poging om een ripdeal op een kamper in Middelburg te plegen uit op een schietpartij. Dat eindigde met drie gewonden, onder hen Toon Damen senior.

Flavio Fadda

Toon Damen junior werd al op jongere leeftijd veroordeeld voor een reeks diefstallen die hij samen met andere bevriende jongeren uit Tilburg pleegde.

Daarna heeft hij in 2008, toen hij dus pas begin 20 was, één van die oude vrienden, Flavio Fadda, doodgeschoten. Hij kreeg daar 12 jaar gevangenisstraf voor.

Toen Damen in 2022 werd doodgeschoten was hij dus alweer enige tijd op vrije voeten.

Zie ook:

Tilburgse crimineel met veel vertoon naar laatste rustplaats

In Tilburg doodgeschoten man is crimineel uit bekende familie (UPDATE3)