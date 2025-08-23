‘We dachten dat het een partij spruitjes was’

Ulvenhout Ze zeggen verbaasd te zijn geweest dat ze een container met ogenschijnlijk bananen zagen. Volgens BN/De Stem noemde de officier van justitie dit ‘volstrekte lariekoek’. Door wie de verdachten zouden zijn ingehuurd is onbekend.

Dit jaar was er in maart in Vlissingen de grootste cocaïnevangst tot nu toe dit jaar gepakt: 2.598 kilo. De politie hielde het transport in de gaten toen het de volgende dag naar een loods in Ulvenhout ging. Vijf mannen werden daar opgepakt door een arrestatieteam.

Misverstand

De officier van justitie noemt het een misverstand dat de vijf verdachten toevallig geronselde passanten waren. De verdachten zijn de nu 50-jarige Richard H. uit Dalfsen, Hidde G. (47) uit Hilversum, en de 54-jarige Barend van de S. uit Hoevelaken.

Twee Roemeense chauffeurs hadden de vracht naar de loods gereden. Zij zijn niet vervolgd en nu in Roemenië, justitie beraadt zich nog over de vraag of de chauffeurs nog voor de rechter moeten komen.

Telefoon

De zaak was aan het rollen gekomen doordat de politie een tip had gekregen over een transport met cocaïne van Ecuador naar Vlissingen.

Volgens justitie bevat een Google Pixel telefoon van één van de verdachten nog belangrijk bewijsmateriaal. Daaruit zou blijken dat de drie Nederlanders zich eerder hebben bezig gehouden met soortgelijke handelingen of dat van plan waren.

Er is nog meer onderzoek in de zaak nodig, de volgende zitting is ook nog voorbereidend: op 4 november.