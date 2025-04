‘We gaan knallen bro’ | Tot 3,5 jaar geëist voor drugslab

(Beeld uit archief)

Ketels

In de chats bespraken de verdachten volgens de officier van justitie de aanvoer van grondstoffen en het inrichten van de loods. Ze hoopten bijna 1 miljoen euro te gaan verdienen. Maar nog voor de zaak in bedrijf ging greep de politie in. De bedoeling was om amfetamine te gaan maken. Er stonden in de loods pallets met containers fosforzuur, mierenzuur en andere chemicaliën, genoeg voor duizend liter speed.

Productiemiddelen waren ook al geregeld, er moesten alleen nog twee ketels van vier meter hoog bij de loods naar binnen worden gehesen.

Pools kenteken

De zaak ging stuk doordat surveillerende politieagenten op 21 augustus vorig jaar een bestelbusje met een Pools kenteken zagen dat ze checkten in hun systeem, en als verdacht te boek stond. Tijdens een controle bleek in een flinke voorraad chemicaliën aanwezig. Op een document stond als afleveradres de Oude Moerstraatsebaan.

Kentekenplaat

Eenmaal daar ter plaatse zagen agenten drie mannen wegrennen. Een van hen was bij de loods net bezig een Bulgaarse kentekenplaat van een auto te schroeven. De drie worden al snel ingerekend.

De drie mannen zitten nog steeds vast. Twee hebben geen verklaringen afgelegd. Een derde verdachte (23) zegt dat hij alleen kamagra-pillen wilde gaan kopen en slechts toevallig bij de loods aanwezig was. Hij zei dat na aanvankelijk zwijgen nu pas te vertellen, omdat hij zich zou hebben geschaamd voor zijn erectiestoornis.

Justitie eist 2,5 jaar cel tegen hem, waarvan een half jaar voorwaardelijk, en een boete. Een 28-jarige Tilburger hoorde dezelfde eis. Tegen een man (37) uit Tilburg was de eis 3,5 jaar en een boete van 15.000 euro. De man heeft een aanzienlijk strafblad.