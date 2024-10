In de nacht van 10 augustus 2020 wordt een medewerkster van een Rotterdams havenbedrijf wakker als ze thuis vreemde geluiden hoort. Als ze gaat kijken wat er loos is, wordt ze vastgepakt door een man die over haar heen gaat zitten en haar armen vastpakt. Als de vrouw gilt, probeert de man haar de mond te snoeren en begint haar te slaan. Hij bijt haar toe: ‘We weten alles van je. Die Mexicaan weet alles van je.’

Bloed

Ook de 15-jarige dochter van de vrouw wordt wakker. Ze ziet haar moeder in de hoek op de grond liggen en er staan twee mannen bij. De dochter ziet bloed op de muur en op de grond. Als een van de mannen de dochter ziet, pakt hij haar bij haar pols en trekt haar mee de trap af naar beneden.

Infiltratie

Door de context waarin dit gebeurde, meent het OM dat er sprake is van afpersing. Het slachtoffer werkte in de haven bij een bedrijf waar criminelen graag willen infiltreren om zo zonder controles drugs binnen te smokkelen. Hierbij worden werknemers zoals het slachtoffer ernstig bedreigd om corrupt te worden. Dat het hier gaat om het met geweld en dreigementen overhalen van het slachtoffer om mee te werken aan drugssmokkel is volgens het OM ook af te lezen aan de verwijzing naar ‘de Mexicaan’. Juist in Mexico wordt veel drugs gefabriceerd en gesmokkeld.

Eerder waren er ook al mensen bij de vrouw aan de deur geweest om haar veel geld aan te bieden. Steeds had ze dat geweigerd. Ook collega’s van de vrouw werden thuis benaderd met een voorstel. Zij hebben dit allemaal bij hun leidinggevende gemeld.

Dna-sporen

In de woning van de vrouw zijn diverse dadersporen aangetroffen, waaronder dna. Op een later moment is er een match vastgesteld met het dna van verdachte. In het onderzoek is ook dna van een onbekend gebleven persoon aangetroffen. Het is volgens het OM niet uit te sluiten dat dit in de toekomst nog een match gaat opleveren.



‘De impact bij de slachtoffers is nog steeds groot’, aldus de officier maandag tijdens de zitting. ‘Ze hebben zich machteloos gevoeld en doodsangsten uitgestaan. Het je weer thuis kunnen voelen in je eigen woning is ontzettend lastig. Dit speelt allemaal mee in de strafeis.’

Vluchtgevaar

Het OM eist tegen de 28-jarige verdachte 40 maanden celstraf wegens poging tot afpersing, mishandeling en huisvredebreuk. Omdat de verdachte geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en er vluchtgevaar is, heeft het OM per onmiddellijk de gevangenneming gevraagd. Door het bevel gevangenneming onmiddellijk af te geven, kan de verdachte meteen worden gesignaleerd en opgepakt.