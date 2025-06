22 juni 2025

Weer een partij wiet uit de VS onderschept op Schiphol

Het Cargo-Harc Team Schiphol heeft op dinsdag 3 juni een 27-jarige Zweedse man aangehouden op Schiphol op verdenking van het importeren van 27,2 kilo wiet. De zending was afkomstig uit de Verenigde Staten. Later is in een vakantiewoning in Zandvoort nog eens 12,8 kilo wiet aangetroffen en in beslag genomen. Het nieuws is pas deze week door de Koninklijke Marechaussee bekendgemaakt.