Weer explosie en brand bij pizzeria aan Plantage Kerklaan in Amsterdam

(Beeld: Mizzle Media)

Een bewoonster wist met een emmer water de brand grotendeels te blussen. De politie en brandweer kwamen rond 01.30 ter plaatse. De brandweer bluste de brand en verrichte nacontrole. Het pand staat in de steigers vanwege opknapwerkzaamheden.

Eerdere explosie

Donderdagnacht vond er ook al een brand na een explosie plaats bij de zaak de Pizzabakkers, een stukje verderop op de hoek van de Plantage Kerklaan en de Plantage Muidergracht. De verdachte was een ongeveer 20-jarige man met een licht getinte huidskleur rijdend op een zwarte crossmotor gelijkende elektrische fiets. Hij is nog niet gevonden. Of hij vannacht opnieuw betrokken was bij een aanslag op dezelfde zaak is onduidelijk.



De explosie van vannacht was ook bij de Pizzabakkers; dit keer niet bij het restaurant maar bij de afhaalzaak van het bedrijf.

Bewoners werden vannacht opgeschrikt door een harde knal en zagen een korte brand en rookontwikkeling bij de toegangsdeur van het pand. Bewoners verlieten hun woningen en stonden op straat.

Beschadigd

De toegangsdeur van de pizzabakker raakte beschadigd en in de zaak is wat lichte brand en rookschade. Het is nog onduidelijk wat voor explosief er tot ontploffing is gebracht. De politie zette de Plantage Kerklaan in beide richtingen af voor sporenonderzoek door een teamleider explosieven en veiligheid en forensische rechercheurs. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.