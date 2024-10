Weer explosie in Den Bosch, ditmaal auto doelwit

Omroep Brabant schrijft op basis van een 112-correspondent dat de getroffen auto toebehoort aan de familie van een dakdekker.

Zesde Herven

Vannacht ging er ook al een explosief af bij een woning aan de Zesde Herven in Den Bosch. Daardoor sneuvelden een raam en brievenbus. De hoofdstad van Noord-Brabant wordt al maanden geteisterd door explosies bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers, die onderling een conflict zouden hebben over klanten. Er is grote concurrentie in de sector.