Weer explosie met forse schade bij zelfde woning in Amsterdam

Bij een woning in de Rosa Luxemburgstraat in Amsterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. Vorig jaar was bij dezelfde woning ook al een ontploffing.

Beeld: de schade na de explosie aan de Rosa Luxemburgstraat in Amsterdam afgelopen nacht (foto Mizzle Media – Michel van Bergen)

Explosie

De explosie gebeurde rond 2.00 aan de Rosa Luxemburgstraat in Amsterdam Zuid-Oost. In eerste instantie werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand, maar dit bleek uiteindelijk een explosie te zijn bij de voordeur. De straat werd afgezet en politie stelde een groot onderzoek in.

Schade

Het TEV (Team Explosieven Verkenning) van de politie kwam ter plaatse en heeft het incident bekeken. Door de explosie heeft de voordeur van de woning het begeven en is de schade groot.

Kinderen

Ten tijde van de explosie waren meerdere mensen aanwezig in de woning, waaronder kinderen. Het is niet de eerste keer dat deze woning doelwit is van een explosie, afgelopen jaar was er bij dezelfde woning ook een explosie. De politie doet ter plaatse onderzoek.