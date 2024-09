Weer ‘Nederlandse’ explosie in Duitsland

In Duitsland heeft dit weekeinde weer een explosie plaatsgevonden, die door de autoriteiten wordt toegewezen aan de Nederlandse ‘mocromaffia’. De ontploffing vernielde zondagochtend een huisdeur in Bonn, melden Duitse media.

Foto is ter illustratie

Dief

Bij de aanslag raakte niemand gewond. Het was al de derde explosie in een week die in Duitsland plaatsvond. De politie werd gewaarschuwd door omwonenden. Daarop werd de plaats delict zekergesteld.

Op het huis was de naam van de zoon van de eigenaar geschreven met een spuitbus, met daarbij het woord ‘Dieb’, voor dief. Deze zoon zou volgens de krant ‘Bild’ aan de politie hebben verklaard dat hij onder druk gezet wordt door mensen die gelieerd zijn aan de Nederlandse drugsmaffia.

Serie

Eerder was er een serie explosies in Duitsland die in verband wordt gebracht met een oorlog om een grote partij vermist geraakte cannabis, waarvoor de Nederlandse ‘mocromaffia’ verantwoordelijk zou zijn.

In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft de afgelopen maanden een serie aan explosies plaatsgevonden die aan Nederlandse drugsbendes wordt toegeschreven. Daarbij kwam al een keer een 17-jarige jongen om het leven die voor een shisha-bar een explosief probeerde af te steken. De manier waarop het explosief was samengesteld, wees erop dat Nederlandse criminelen zijn betrokken.