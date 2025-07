Weer verdachte door Dubai uitgeleverd aan Nederland | ‘Criminelen niet langer veilig in Emiraten’

Onderzoek Het OM verdenkt de man van het aanbieden van websites waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden uitgevoerd; de gebruikmaking van valse identiteitsbewijzen voor het vastleggen van domeinnamen op internet; het afnemen van hostingdiensten; het aanbieden van advertentieruimte op websites van de verdachte; en het huren van serverruimte.

Daarnaast wordt hij verdacht van witwassen van advertentie-inkomsten afkomstig van websites waar verdachte gratis auteursrechtelijk beschermd materiaal aanbood. De verdachte zal vrijdag 4 juli bij de rechter-commissaris worden voorgeleid.

Samenwerking

De verdachte was onvindbaar in Nederland, meldt het Openbaar Ministerie: ‘Onderzoek wees uit dat hij zich vermoedelijk in Dubai ophield. Vanwege de uitstekende samenwerking tussen de autoriteiten in de Verenigde Arabische Emiraten en die in Nederland, kon de verdachte snel worden uitgeleverd.’

Sinds 2023 is een uitleveringsverdrag van kracht tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Nederland. Dit verdrag bewijst zich in de praktijk, stelt het OM: ‘Het aantal uitleveringen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten neemt toe, waardoor criminelen zich daar niet langer veilig zullen wanen.’

Sinds kort heeft Nederland ook een permanente vertegenwoordiger van het OM in Dubai, om de samenwerking daar te kunnen afstemmen.