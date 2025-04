Weer vijf aanhoudingen in grote Limburgse drugssmokkelzaak

Aanhoudingen Een 42-jarige man uit Geleen werd aangehouden op verdenking van het fabriceren van grote cilinders die gebruikt werden om de cocaïne in te verstoppen. Deze 42-jarige mag het proces in vrijheid afwachten. Tevens werd nog een 44-jarige man uit Amstenrade aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen. Ook hij mag het proces in vrijheid afwachten, laat de politie weten.

Een 31-jarige vrouw uit Meers (Elsloo) werd twee weken geleden aangehouden. Zij is de partner van een van de hoofdverdachten. Ze wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van criminele gelden en valsheid in geschrifte. De voorlopige hechtenis van de vrouw werd op 24 april jl. met 90 dagen verlengd.

Ook de ouders van een van de hoofdverdachten werden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen.

Vervoer

Meerdere transportbedrijven speelden een belangrijke rol in het vervoer van drugs die vanuit Zuid-Amerika, via de haven van Antwerpen en Nederland naar Engeland werden gesmokkeld. De cocaïne werd verstopt in holle metalen cilinders, accupakketten met verborgen ruimtes en in mini-gravers. Zo werden jarenlang tienduizenden kilo’s cocaïne vervoerd en tientallen miljoenen euro’s verdiend.

De vader van een van de hoofdverdachten wordt ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft dergelijke spullen aan dat beslag te onttrekken door deze te verstoppen.

Luxe

Justitie is van plan om miljoenen euro’s terug te vorderen van alle vier de hoofdverdachten. Als zekerheidsstelling daarvoor is beslag gelegd op verschillende luxe en waardevolle goederen, zoals boten, auto’s, merkkleding en sieraden.

Afgelopen tijd vonden bij de zoektocht naar geld en waardevolle spullen meerdere doorzoekingen plaats op diverse locaties. Op een adres in Geulle werden dure horloges, een snorfiets (exclusieve uitvoering) en een e-bike in beslag genomen. Op een adres in Meers werden exclusieve sieraden, tassen en horloges in beslaggenomen. Op een ander adres in Geulle werden nog meer dure sieraden in beslag genomen.

De vader van een van de hoofdverdachten wordt ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft dergelijke spullen aan dat beslag te onttrekken door deze te verstoppen. Beide ouders zijn na hun verhoor in vrijheid gesteld in afwachting van het proces.

Verdacht

Begin februari werden in dit onderzoek al zes personen aangehouden die verdacht waren van betrokkenheid bij drugssmokkel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In eerste aanleg richtte het onderzoek zich op een aangehouden 45-jarige verdachte uit Meers. Afgelopen maanden werd duidelijk dat er sprake was van een omvangrijker netwerk van transportbedrijven die ingezet werden bij de cokesmokkel. Informatie afkomstig uit cryptotelefoons van Sky-ECC leverde het rechercheteam daarnaast nog aanknopingspunten op.

Volgens De Telegraaf is de verdachte uit Geleen de 41-jarige Joep H. uit Geleen. Deze accountant werd in oktober 2021 opgepakt in het grote cocaïne-onderzoek Costa over de grootste cocaïnevangst ooit in België: ruim 11.000 kilo. Joep H. zou via zijn bedrijf in Beek een grote rol hebben gespeeld bij cocaïnetransporten van duizenden kilo’s.

Goederen met drugs gingen het land uit in opdracht van Joep H. Dit gebeurde via een bedrijf in Beek. Daarvoor werden de transportbedrijven van de verdachte uit Meers gebruikt.